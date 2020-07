Ronaldo, la doppietta all’Atalanta permette di superare un nuovo record

TORINO- Mettendo a segno entrambi i rigori assegnati alla Juventus contro l’Atalanta, Cristiano Ronaldo è arrivato a quota 28 gol in campionato, 31 se si contano anche le altre competizioni. La doppietta realizzata contro i bergamaschi permette inoltre a Cr7 di superare un nuovo record. Era infatti dai tempi dello United che il fenomeno portoghese non adava a segno per almeno 5 volte consecutive su calcio da fermo nelle partite casalinghe. Tra rigori e la punizione contro il Torino, il numero 7 più famoso del globo è ora a quota 6.

