TORINO- Tramite Betfair, l’ex attaccante di Manchester United e Tottenham Dimitar Berbatov, vecchia conoscenza anche in casa Juventus, ha parlato del suo ex compagno Cristiano Ronaldo e della sua situazione: “Cristiano è una macchina e saprà combattere il virus. Non ho alcun dubbio sul fatto che tornerà presto ad allenarsi e ad avere di nuovo una vita normale. Gli auguro tutto il meglio”.