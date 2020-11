TORINO – Con la doppietta firmata a Cesena contro lo Spezia, Cristiano Ronaldo ha segnato la sua seconda doppietta in carriera da subentrato tra club e nazionale, lo riporta il profilo ufficiale di Opta: ” Cristiano #Ronaldo ha segnato la seconda doppietta da subentrato in carriera tra club e nazionale, la prima risaliva al dicembre 2006 (Man United vs Wigan). Decisivo”.