TORINO- Giornata di grande festa per Cristiano Ronaldo, che proprio oggi spegne 35 candeline. Il fenomeno portoghese, che ha ricevuto tanti auguri da diversi protagonisti del mondo del calcio, non si è però preso una pausa, decidendo di passare il proprio compleanno allenandosi come di consueto alla Continassa. C’è infatti la gara con l’Hellas Verona da preparare e Cr7 non vuole certamente mancare, augurandosi però tanti auguri lavorando: “Buon compleanno a me!!”: