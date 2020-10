TORINO- A causa della propria positività al Coronavirus, Cristiano Ronaldo sarà assente nella gara di stasera contro il Crotone e salterà anche altre partite della Juventus in programma questo mese. Cr7, anche da casa, non vuole però far mancare il proprio supporto ai suoi compagni e al suo allenatore. In una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, il fenomeno portoghese ha suonato la carica con un “Forza Juventus”: