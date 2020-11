TORINO- Dopo il successo sul Cagliari, la Juve ha centrato un’altra vittoria superando in rimonta il Ferencvaros in Champions League. Merito dei gol messi a segno da Cristiano Ronaldo ed Alvaro Morata, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio di Uzuni. Per Cr7, al nono centro stagionale, si tratta del settantesimo gol segnato in carriera nelle gare casalinghe della massima competizione europea. Eguagliato così Lionel Messi.