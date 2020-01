Roma-Juventus, anche stavolta per sky è boom di ascolti

TORINO- Anche ieri sera, come accaduto in diverse altre occasioni quest’anno, il match della Juventus ha fatto il boom di ascolti in televisione. I bianconeri, scesi in campo all’Olimpico contro la Roma, hanno festeggiato il titolo di campioni d’inverno imponendosi con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Merih Demiral e Cristiano Ronaldo. Un successo seguito, su Sky Sport, da oltre 2 milioni di spettatori medi, con uno share del 9,6% (oltre 3 milioni di spettatori unici).