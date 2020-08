Roma, Fonseca indica la strada da seguire: “Per essere forti si deve fare come la Juve o…”

TORINO- Intervistato dal quotidiano spagnolo As, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha indicato gli esempi da seguire: “Per essere davvero forti ci sono due possibilità. Si può seguire l’esempio di Juve ed Inter e investire, ma questo ora la Roma non lo può fare. L’alternativa è dare continuità al lavoro per sostenere il futuro. Scommettere sui giovani, che possano acquisire esperienza, e fare quello che ha fatto l’Atalanta per stare più vicina alle prime e lottare per il titolo”.

