Ritorno Morata, dipende tutto da Suarez

TORINO- La trattativa per il passaggio di Dzeko alla Juve è in una fase di stallo, visto il mancato accordo tra il Napoli e la Roma per il passaggio di Milik in giallorosso. I bianconeri, quindi, punterebbero ora forte sul ritorno di Alvaro Morata, che avrebbe già dato il suo benestare a questo scenario. Come riportato dalla stampa spagnola, la buona riuscita dell’affare dipende da una vecchia conoscenza dei campioni d’Italia: Luis Suarez. L’uruguaiano, nel caso di un passaggio all’Atletico Madrid, lascerebbe il via libera alla partenza di Morata.