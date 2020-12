Review: la prima rete di Ronaldo contro il Parma

TORINO – Una delle Juventus più belle e convincenti di questa prima parte della stagione supera con una goleada un Parma che fino a questa gara aveva concesso pochissimi punti al Tardini. Bianconeri determinati e aggressivi per tutti i novanta minuti e in tutte le zone del campo. Tanto movimento senza palla, abbinato a velocità e fluidità nel palleggio. Tutti elementi riscontrabili nell’azione del 2 a 0. Andiamo a rivederla.

IL GOL DI RONALDO

La manovra come sempre parte dalla costruzione dal basso con Bonucci e de Ligt coinvolti nel giro palla e nelle verticalizzazioni.

La prima di Bonucci trova sull’out sinistro Alex Sandro che, sulla sovrapposizione sul suo lato di Morata, si accentra palla al piede per servire Ramsey in posizione da trequartista.

Il gallese di prima con un retropassaggio serve de Ligt: altra verticalizzazione e Morata, che ha occupato lo spazio lasciato libero da Alex Sandro, si trova libero di avanzare palla al piede.

Sul suo cross in area di rigore ci sono ben 5 giocatori bianconeri che occupano lo spazio, senza ovviamente che tra questi ci sia la punta centrale, nel ruolo appunto di rifinitore.

Centralmente c’è CR7: il suo stacco è imperioso, la precisione del suo colpo di testa non lascia scampo al portiere avversario. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<