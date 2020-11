Rebrov: “Spero Ronaldo sia titolare. Pirlo? Gli serve tempo, ma può diventare un grande allenatore”

TORINO- Serihj Rebrov, tecnico del Ferencvaros, ha parlato ai microfoni di TMW in vista della gara con la Juve di domani: “Giocheremo contro una delle migliori squadre d’Italia e non vediamo l’ora di farlo. Daremo il 100%, penso che siamo pronti per questa sfida. Ronaldo? Spero sia titolare. Sappiamo che dovremo essere concentrati al massimo per fermare uno con le sue qualità. Pirlo? Un grande giocatore e ora è all’inizio della sua carriera da tecnico. Gli serve tempo, ma penso possa diventare un grande allenatore”.