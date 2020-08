Ramsey, destino in bilico

TORINO- Tra i calciatori in bilico in casa Juventus c’è anche Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, arrivato la scorsa estate a parametro zero dall’Arsenal, non ha convinto a causa dei continui problemi fisici che ne hanno minato il rendimento. Come riportato da Sky Sport, il suo futuro è quindi incerto. Pirlo apprezza le caratteristiche del numero 8, che potrebbe però essere usato come pedina di scambio per arrivare a Isco.

