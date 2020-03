Raiola: “Pogba concentrato sul recupero. Real? C’è stato un interesse in passato, ma…”

TORINO- Mino Raiola, ai microfoni del quotidano spagnolo Marca, ha parlato di Paul Pogba: “Paul sta attraversando un momento non facile, ma è assolutamente concentrato sul recupero e sul finale di stagione. Vuole tornare il prima possibile e aiutare il Manchester United a raggiungere la Champions League. Futuro? Ad oggi non sappiamo cosa succederà. Al momento viene prima il bene del club, il resto è secondario. Real? C’è stato un grande interesse in passato, ma poi non se ne è fatto più nulla”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<