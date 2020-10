TORINO- Dopo una brutta prestazione offerta qualche giorno fa contro il Portogallo, Adrien Rabiot si è pienamente riscattato ieri sera contro la Croazia. Il centrocampista della Juventus è risultato essere uno dei migliori in campo per il quotidiano transalpino L’Equipe, anche più dei match-winner Griezmann e Mbappè. Un sette pieno in pagella per il calciatore bianconero, che torna così ad essere un’arma importante a disposizione anche di Andrea Pirlo.