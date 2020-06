Qui Torino, Zaza in dubbio per il derby con la Juve

TORINO- Piove sul bagnato in casa Torino. Il giorno dopo il pesante ko di Cagliari, Simone Zaza è stato sottoposto alle visite mediche per valutare l’entità dell’infortunio subito prima della trasferta sarda: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Simone Zaza hanno evidenziato unasofferenza muscolare al flessore della coscia sinistra: le condizioni dell’attaccante verranno monitorate di giorno in giorno. Domani in calendario una sessione tecnico-tattica”. Per l’ex attaccante bianconero è in dubbio la presenza nel derby con la Juve di sabato prossimo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<