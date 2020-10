TORINO- Come comunicato dal club, il Napoli si è allenato in mattinata agli ordini di mister Rino Gattuso per preparare la sfida di domenica sera alla Juventus: “Allenamento sul campo 1 per la squadra, che ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazioni di passaggio e partitina a campo ridotto. Terapie per Insigne. Lavoro in palestra per Luperto”.