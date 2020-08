Qui Lione, le probabili scelte di Rudi Garcia

TORINO- Così come sta accadendo per la Juventus, anche in casa Lione c’è grande fermento riguardo la sfida tra i due club prevista per venerdì sera. Come riportato da Tuttosport, Rudi Garcia non avrebbe grandi dubbi sulla formazione da mettere in campo. Tra i pali il recuperato Lopes, con una difesa a tre davanti a lui formata da Marcelo, Marcal e Denayer. Centrocampo a cinques composto da Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar e Cornet, con la temibile coppia Depay-Dembele in avanti.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<