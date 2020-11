Qui Lazio, Inzaghi: “Adesso avremo una settimana importante, tra Zenit e Juventus”

TORINO – Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Torino: “Sembrava una partita persa, poi in pieno recupero abbiamo ribaltato tutto. Non era un periodo semplice, viste le assenze, i ragazzi sono stati bravi a portare a casa la vittoria contro un avversario di valore. Sono contento delle prove di Pereira e Muriqi, così come gl ingressi di Leiva ed Akpa Akpro. I cinque cambi sono stati fondamentali per vincere la partita. Adesso avremo una settimana importante, tra Zenit e Juventus. In Russia ci giocheremo molto per il passaggio del turno, servirà dare il massimo”.