TORINO- Dopo l’amichevole in famiglia disputata ieri, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha concesso oggi una giornata di riposo ai suoi ragazzi. Da domani pomeriggio si tornerà poi al lavoro al Centro di Allenamento per preparare al meglio la sfida con la Juve, prevista per sabato sera alle 20.45 e in cui i calabresi andranno alla ricerca dei primi punti in campionato dopo 3 ko consecutivi.