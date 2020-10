TORINO- Buone notizie in casa Juventus dall’infermeria. Come riportato da Sky Sport, Federico Bernardeschi sarà a disposizione di mister Andrea Pirlo alla ripresa del campionato. Già dal prossimo 12 ottobre, data di ripresa degli allenamenti, il numero 33 potrà lavorare in gruppo, avendo ormai recuperato dal fastidio muscolare che lo aveva colpito durante un ritiro con la Nazionale a inizio settembre.