Qui Cagliari: Tripaldelli torna in gruppo, personalizzato per Faragò, Pinna e Luvumbo. Out Lykogiannis

TORINO – “A due giorni dalla gara contro la Juventus il Cagliari è sceso in campo ad Asseminello: per i rossoblù questo pomeriggio tecnica e tattica (ieri ndr). La sessione è iniziata con degli esercizi di attivazione per proseguire con dei lavori a reparti: esercitazioni per difensori e centrocampisti-attaccanti. Ultima parte dell’allenamento dedicata a punizioni e conclusioni in porta. Ha svolto l’intera seduta con la squadra Alessandro Tripaldelli, lavoro personalizzato per Paolo Faragò, Zito Luvumbo e Simone Pinna. Ha proseguito le terapie Luca Ceppitelli. Tra i rossoblù rientrati dagli impegni con le Nazionali, regolarmente in gruppo Ounas dopo il lavoro di scarico di ieri. Anche Cragno e Sottil si sono allenati con i compagni. Marko Rog ha svolto buona parte della seduta con la squadra; defaticante per Gabriele Zappa. Out Babis Lykogiannis”. Lo riporta il report dell’allenamento ufficiale del Cagliari.