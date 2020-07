Qui Cagliari, i convocati di Zenga per la Juve

TORINO- Walter Zenga, tecnico del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati per la partita con la Juve di stasera. A disposizone dell’allenatore tornerà Leonardo Pavoletti, lontano per lungo tempo dai campi per un infortunio al crociato:

Portieri: Rafael, Cragno, Ciocci

Difensori: Mattiello, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Carboni, Walukiewicz

Centrocampisti: Rog, Birsa, Ionita, Marigosu, Lombardi, Del Pupo, Ladinetti

Attaccanti: Paloschi, Joao Pedro, Pereiro, Ragatzu, Pavoletti, Gagliano, Simeone.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<