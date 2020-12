PSG, Mbappé: “Prendo ogni decisione insieme alla mia famiglia…”

TORINO – Kylian Mbappé, attaccante del PSG, ha parlato ai microfoni di Copa90 circa il suo futuro: “Prendo ogni decisione insieme alla mia famiglia. Mi hanno portato in alto e permesso di essere dove sono oggi. Senza di loro sarebbe stato impossibile, perché quando hai i momenti difficili come ognuno nella carriera, puoi vedere che loro sono lì per te, e i miei genitori ci sono stati sempre, tutte le volte. Senza di loro, e il loro esempio di cosa sia la cosa giusta, non sarei dove sono, sono fortunato ad averli”.