Prandelli: “Scudetto? Quest’anno non c’è solo la Juve, ci sono altre sette squadre”

TORINO – Il neo tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlato ai microfoni di Radio Rai circa la lotta scudetto: “Io in società con Sarri in panchina? Mi sembra fantacalcio. Con la società abbiamo parlato per due ore di calcio e in 30 secondi abbiamo trovato l’accordo. Io per la Fiorentina non ho richieste, voglio solo dimostrare di poter allenare questa squadra. Credo molto in me e in questa società, tanto che a battuta gli ho detto: ‘Tra due-tre mesi sarete voi a contattarmi per chiedermi il rinnovo’. Mi piace molto la famiglia che è stata creata da Commisso. Il marchio della Fiorentina deve essere importante e rispettabile dappertutto. Lo scudetto? Quest’anno ci sono 8 squadre, non solo la Juventus. Con questa pandemia diventa tutto complicato”.