Pogba, un’operazione da oltre 200 milioni di euro

TORINO- La Juventus, così come il Real Madrid, continua a lavorare all’acquisto di Paul Pogba, ritenuto il profilo ideale per far compiere al centrocampo il salto di qualità richiesto da diverse stagioni. Come riportato da Tuttosport, però, strappare il francese al Manchester United comporterà un grande esborso economico. Si parla di una cifra vicina ai 250 milioni di euro, comprendente il costo del cartellino, l’ingaggio e le commissioni all’entourage.

