TORINO- Paul Pogba, centrocampista francese classe 1993, ed ex giocatore della Juventus, che lo prelevò proprio dal Manchester a parametro zero, sarebbe vicino al rinnovo con i Red Devils. Si allontanerebbero cosi le voci di un possibile ritorno alla Juventus nella prossima finestra di calciomercato. Il club britannico sarebbe vicino a convincere il giocatore a rinnovare per altri cinque anni.

