Pogba recupera, può tornare in campo lunedì

TORINO – Dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre due mesi, e innumerevoli voci su un suo addio al Manchester United con la Juve alla finestra, Paul Pogba può tornare in campo. Il campione francese sta meglio e potrebbe scendere in campo già lunedì contro il Chelsea. È comunque probabile che questa sia l’ultima stagione da ‘Red Devil’ di Pogba, ma chiuderla nel migliore dei modi potrebbe invogliare gli acquirenti e far salire ancora di più il suo valore.

