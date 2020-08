TORINO- La Juventus continua a sognare il ritorno di Paul Pogba all’ombra della Mole, ma il centrocampista francese, a differenza di quanto detto in questi mesi, potrebbe non lasciare lo United. Come riferito dalla stampa britannica, infatti, il numero 6 sarebbe convinto dal progetto del club inglese, che dal canto suo avrebbe avviato i primi contatti per il rinnovo del contratto.

