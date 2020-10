TORINO- Si fa sempre più ostica la strada che porta al ritorno a Torino di Paul Pogba. Come riportato dal quotidiano britannico Daily Express, infatti, anche il Barcellona sarebbe pronto a trattare con lo United per il cartellino del numero 6, sul quale sono attive già da tempo Juve e Real Madrid. Pogba, che difficilmente rinnoverà il proprio contratto in scadenza la prossima estate, potrebbe lasciare l’Inghilterra già durante la sessione di mercato di gennaio.