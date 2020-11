TORINO- Tommaso Pobega, centrocampista dello Spezia, ha parlato in zona mista dopo il ko con la Juventus: “Ci abbiamo sperato. Abbiamo tenuto botta e, secondo me, fino al 2-1 è stata un’ottima partita. Lì siamo calati e la Juve ci ha puniti, ma a mio avviso abbiamo giocato bene. Questo è quello che proviamo in settimana e che vogliamo proporre ad ogni partita. Gli errori capitano a tutti”.