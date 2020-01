Pjanic tranquillizza Sarri: solo una contusione, con la Fiorentina ci sarà

TORINO- Arrivano buone notizie dall’infermeria per la Juventus. Uscito anzitempo dalla partita con il Napoli a causa di uno scontro con Demme, Miralem Pjanic si è sottoposto nella giornata di ieri alle consuete visite mediche, che avrebbero individuato solamente una contusione per il ragazzo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quindi, Maurizio Sarri può tirare un sospiro di sollievo in vista del difficile match di domenica con la Fiorentina. Il bosniaco è arruolabile e dovrebbe partire come di consueto dal primo minuto.