Pjanic, parole da leader: “Gli scudetti non si decidono a gennaio, nè sul campo, nè a parole”

TORINO- Grazie alla prima rete di Demiral e alla quattordicesima di Cristiano Ronaldo, la Juventus ha ragione sulla Roma e torna dalla trasferta all’Olimpico con una vittoria (con i giallorossi non accadeva dal 2014). Gli uomini di Maurizio Sarri, riportatisi a +2 in classifica sull’Inter, si laureano così campioni d’inverno all’ultima giornata del girone d’andata. Un traguardo che, però, non soddisfa Miralem Pjanic, che ha già fissato il vero obiettivo: lo scudetto. E, il suo ultimo post sui social, ne è la dimostrazione: “I titoli d’inverno non occupano spazio in bacheca. Gli scudetti non si decidono a gennaio, nè sul campo, nè a parole. Grandi ragazzi”: