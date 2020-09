Pjanic, il figlio non dimentica la Juve: allenamento in casa con i calzoncini di CR7

TORINO- Miralem Pjanic, in questo fine settimana, farà il suo esordio con il Barcellona, suo nuovo club dopo ben quattro anni passati tra le file della Juventus. Un feeling, quello tra il bosniaco e la Vecchia Signora, che continua a durare anche oggi, come si può vedere dall’ultimo post del numero 5. Nel video e nelle foto si può vedere suo figlio Edin allenarsi in casa con il pallone, indossando i calzoncini di Cr7 e i calzettoni della Vecchia Signora. E chissà come avrà preso la notizia Messi…