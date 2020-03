Pjanic, anche il Chelsea sullo sfondo

TORINO- Il futuro di Miralem Pjanic alla Juventus sembra ormai giunto al capolinea. Il centrocampista bosniaco, dopo un inizio di stagione al top, ha infatti avuto un calo nelle sue prestazioni, arrivando ad essere scavalcato da Bentancur nelle gerarchie per il centrocampo. Ecco perchè, una sua cessione in estate, non sarebbe da escludere. Oltre al Psg, come riportato dalla stampa britannica, sulle tracce dell’ex Roma ci sarebbe anche il Chelsea.

