Pjaca passa al Cagliari

TORINO – L’attaccante della Juventus Marko Pjaca passerà al Cagliari nei prossimi giorni per continuare la sua carriera.

La Juventus e il Cagliari hanno infatti trovato l’accordo per il prestito gratuito dell’attaccante per 18 mesi con diritto di riscatto a 12 milioni e contro riscatto in favore dei bianconeri. La Juventus spera così che il giocatore riesca a ritrovare la forma fisica precedente agli infortuni e la continuità giusta per dimostrare tutto il suo valore, che lo potrebbe riportare alla Juventus.