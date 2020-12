Pirlo presenta Parma-Juventus: “Loro stanno facendo bene. Liverani lo conosco, sta dimostrando il suo valore”

TORINO – Domani sera, alle 20:45, la Juventus scenderà di nuovo in campo per un’altra sfida di campionato: allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma andrà in scena l’incontro tra i ducali e i bianconeri, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Alla vigilia della sfida, l’allenatore della Juve Andrea Pirlo presenta la partita ai microfoni di JTV.

SUL PARMA – Stanno facendo bene e da quando hanno cambiato modulo stanno facendo risultati importanti, come contro il Milan e il Genoa. Bisognerà stare attenti, perché giochiamo dopo tre giorni.

SULLA PARTITA – Sarà una partita classica, dove cercheranno di difendersi e di ripartire. Occhio a Gervinho e Karamoh, dobbiamo stare attenti a loro perché in contropiede possono far male.

SU LIVERANI – Lo conosco da quando era giocatore: era bravissimo tecnicamente e con la testa. Ha fatto molto bene da allenatore a Lecce e sta dimostrando il suo valore anche a Parma.

SUL PAREGGIO CON L’ATALANTA – C’è il rammarico di non aver sfruttato le occasioni e di non aver vinto.

SULLA CONDIZIONE DELLA SQUADRA – Fisicamente stiamo bene, lo abbiamo dimostrato anche contro l’Atalanta: abbiamo giocato al loro stesso livello. Giocando ogni tre giorni, però, c’è bisogno di recuperare.

SULLA CRESCITA DELLA SQUADRA – Nel complesso stiamo crescendo e non c’è un reparto che deve migliorare di più.

SUL GIOCO NELLO SPAZIO – Stiamo facendo molto meglio, con giocatori che hanno caratteristiche di andare nello spazio. Quando gli attaccanti si muovono dobbiamo inserirci e lo stiamo facendo bene, soprattutto con i nostri interni.

SULLA DIFESA – Si sta compattando bene e stiamo trovando i giusti automatismi; per quel reparto sono tranquillo, come per il resto della squadra.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<