Pirlo non vede l’ora di iniziare: “Pronto per questa fantastica opportunità”

TORINO – Nella serata di ieri la Juventus ha ufficializzato l'arrivo sulla propria panchina di Andrea Pirlo, che ha così rilevato Maurizio Sarri dopo una sola stagione. L'ex centrocampista si è trovato così catapultato dalla formazione under23 alla prima squadra in una decina di giorni, dicendosi contento e pronto a ripagare la stima riposta dalla società: "Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @Juventus. Pronto per questa fantastica opportunità!".