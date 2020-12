Pirlo: “Miglioriamo di partita in partita. Ronaldo aveva bisogno di ritrovare il gol ed era arrabbiato”

TORINO – Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Parma: “Ronaldo? Era giustamente arrabbiato, aveva sbagliato un calcio di rigore con l’Atalanta. Abbiamo avuto pochi giorni smaltire tutto, ci siamo preparati subito per la partita. Meglio ancora se fa i gol su azione come stasera. Vittoria? Una soddisfazione. Non eravamo contenti per mercoledì, ma avevamo fatto una buona prestazione. Il risultato ci aveva fatto recriminare. Dovevamo riprendere i punti persi e l’abbiamo fatta nel migliore dei modi vincendo la partita. Atteggiamento? Volevo vedere questa Juve. Dovevamo riprendere il cammino, avevamo bisogno di vincere e fare gol con gli attaccanti. Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata avevano bisogno di ritrovare la via del gol e ci sono riusciti. Abbiamo fatto del bel calcio, con Kulusevski e con la grande partita di Ramsey. Stiamo raggiungendo quello che vogliamo, quello che voglio io ma anche i calciatori. Mi piace quello che stiamo facendo con l’aggressione in avanti, recuperiamo velocemente la palla e ciò ti porta alla padronanza di gioco. Cresciamo di partita in partita, i ragazzi hanno un buono spirito e siamo solo all’inizio”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<