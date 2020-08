Pirlo, ecco il suo possibile staff

TORINO- La Juventus, nella serata di ieri, ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Andrea Pirlo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista bianconero avrebbe già avanzato le richieste per il proprio staff. Possibile permanenza del vice-Sarri Martusciello (ma occhio a Baronio), Gagliardi come match analyst e il possibile ritorno di Barzagli. Inoltre non si esclude l’arrivo di Alessandro Matri, grande amico dell’ex numero 21 e da poco ritiratosi dal calcio giocato.

