Pirlo: “Chiellini è recuperato. Dybala? La stanchezza è normale, domani potrebbe riposare”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pirlo ha parlato del match di domani tra Juventus e Ferencvaros: “Stiamo cercando di migliorare il nostro progetto di gioco partita dopo partita. Domani dovremo cercare di essere padroni del gioco. Chiellini? Si è allenato bene e sarà disponibile domani. Centrocampo? I giocatori cambieranno di partita in partita. Non conta chi gioca, ma che vengano mantenute quelle posizioni. L’altro giorno c’era Arthur più basso, ma l’impostazione tattica rimane la stessa. Dybala? Ho parlato con lui stamattina, un po’ di stanchezza fisica e mentale dopo 2/3 partite è normale. Parliamo di un giocatore importante per noi. Potrebbe riposare domani in vista della Lazio. Finalmente ho tanti uomini a disposizione, dovrà farsi trovare pronto come tutti”.