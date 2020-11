Pirlo: “Abbiamo sempre avuto il dominio del gioco. CR7? Un esempio per tutti”

TORINO – L’allenatore della Juve Andrea Pirlo, ha parlato al termine del match vinto contro il Cagliari per 2-0.

SULLA GARA – “Stasera abbiamo fatto un ottima partita e abbiamo avuto il dominio del gioco. Serviva una partita del genere per tutto l’ambiente. Quando si rientra dalla sosta è sempre difficile affrontare una gara ma lo abbiamo fatto nel miglior modo possibile e sono soddisfatto. Ci sono tanti giocatori in rosa che possono dare molti strappi durante la partita, anche se poi non riesci ad aggredire velocemente per recuperare palla. La qualità ce l’abbiamo ma non basta solo quella, bisogna anche metterla in pratica. Stasera abbiamo mosso bene e anche molto velocemente, questo diverte noi e diverte la gente. Quando hai il possesso corri di meno e gestisci sempre il gioco”.

SU ARTHUR – “È il giocatore che ci aspettavamo. Veniva da un campionato diverso e aveva bisogno di ambientarsi. Ha avuto un periodo in cui giocava meno ma ora sta molto meglio e ha le qualità adatte per uscire dalla pressione degli avversari”.

SU DYBALA – “Appena sarà al top della condizione lo metteremo nella sua posizione ideale. Ha lavorato bene in questi giorni e stasera si è rivista un po’ di gamba”.

SU CR7 – “È uno che da sempre massima disponibilità, è un esempio per tutti e lo dimostra in tutte le partite”.