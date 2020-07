Pericolo cartellini contro il Sassuolo

TORINO- Allarme difesa per la Juventus di Maurizio Sarri. De Ligt e Bonucci sono acciaccati, così come Rabiot. Leonardo potrebbe lasciare il posto a Rugani, che nelle ultime uscite non ha proprio brillato. Squalificato Cuadrado, a destra giocherà Danilo con il ritorno di Alex Sandro a sinistra. Inoltre c’è da considerare anche il pericolo dei cartellini gialli: Bentancur, Rabiot e Bernardeschi sono diffidati, quindi potrebbero saltare il big match contro la Lazio.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<