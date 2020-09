Pellegrini, sondaggi della Fiorentina

TORINO- Alla fine di questa finestra dei trasferimenti la Juve, a meno di colpi di scena, avrà un terzino in meno in rosa. L’idea sarebbe quella di privarsi di Mattia De Sciglio, ai margini del progetto tecnico di mister Pirlo, ma vista la scarsità di offerte in entrata il club bianconero potrebbe essere costretto a privarsi di Luca Pellegrini. Il giovane terzino, tornato dopo il prestito al Cagliari, è entrato nel mirino della Fiorentina, che avrebbe già chiesto informazioni sul costo del cartellino. A riportarlo è Sky Sport.