TORINO- Escluso dalla lista dei convocati per il match di stasera con la Sampdoria, Luca Pellegrini è destinato a lasciare in prestito la Juventus. A dispetto di un buon precampionato, il giovane esterno non sarebbe infatti ancora ritenuto pronto per giocare ad alti livelli e il club bianconero lavora per trovargli una nuova sistemazione. Secondo Sky Sport, nelle ultime ore la Fiorentina avrebbe scavalcato il genoa nella corsa all’ex Roma.