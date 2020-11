TORINO – Vincenzo Pacileo, avvocato della sindaca di Torino Chiara Appendino, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito ai drammatici eventi avventi il 3 giugno del 2017 in Piazza San Carlo, durante la finale di Champions tra Juve e Real.

“Non me l’aspettavo. Stiamo andando su un territorio dove organizzare una manifestazione può diventare un problema. Non vorrei che alla fine passasse il principio che é meglio non fare più nulla”.