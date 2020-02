Paratici: “Siamo ancora in corsa su tutti i fronti, ora inizia il bello. Brutte prestazioni? Ogni anno sempre gli stessi discorsi”

TORINO- Il ds Fabio Paratici, a pochi minuti dal calcio d’inizio di Spal-Juventus, ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “Il nostro obiettivo è quello di arrivare competitivi in questo momento: siamo primi, in semifinale di coppa Italia e agli ottavi di Champions. In questo momento stiamo raggiungendo tutti gli obiettivi e ora inizia il bello. Abbiamo disputato delle ottime gare, delle gare meno buone ma è normale. La squadra gioca molte gare, bisogna valutare le condizioni dei calciatori di volta in volta. Se torniamo indietro di anno in anno, i discorsi sono sempre gli stessi. Non siamo preoccupati, siamo consapevoli del periodo che stiamo vivendo”.

