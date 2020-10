TORINO- Negli scorsi giorni, in occasione dell’assemblea con gli azionisti, Andrea Agnelli ha confermato la massima fiducia in Fabio Paratici, che rimarrà ancora nei quadri societari della Juve. Il contratto dell’ex dirigente della Samp, però, scadrà la prossima estate e, per questo, le voci di un addio non si sono ancora placate. secondo la stampa francese il Psg non avrebbe smesso di seguire Paratici, a cui vorrebbe offrire il ruolo di ds.