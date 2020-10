TORINO- In queste settimane si è parlato molto di una possibile separazione tra la Juventus e Fabio Paratici, Chief Football Officer del club. La Roma ha spinto molto per portare il dirigente alla corte di Friedkin nel ruolo di ds, ma ogni tentativo è stato vano. Come riportato anche da Andrea Agnelli nella sua conferenza stampa con gli azionisti, il club bianconero ha infatti massima fiducia in Paratici, che continuerà dunque a svolgere il proprio attuale lavoro.