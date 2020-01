Paquetà-Bernardeschi, ancora colloqui per il possibile scambio

TORINO- Ultima settimana prima della chiusura della finestra di mercato, prevista per venerdì 31. La Juventus è ancora al lavoro su diverse trattative, una su tutte quella che potrebbe portare Federico Bernardeschi al Milan in cambio di Lucas Paquetà, in rotta con l’ambiente rossonero. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nonostante le smentite, le due società starebbero lavorando a stretto contatto per completare l’affare che, però, appare improbabile visto il poco tempo a disposizione per sistemare i vari dettagli.