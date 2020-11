Palladino: “Non è sicuro che Pirlo diventerà un grande allenatore. Il Benevento può mettere in difficoltà la Juve”

TORINO- Ai microfoni di OttoPagine, l’ex attaccante bianconero Raffaele Palladino ha parlato della situazione in casa Juve: “Pirlo è stato un grande calciatore, ma non significa che sarà anche un grande allenatore. Si tratta di un lavoro diverso, devi studiare e aggiornarti continuamente. La Juve è comunque una delle migliori squadre d’Europa e Pirlo potrà fare bene. Conosce lo spogliatoio ed è amico di molti calciatori. Benevento? La squadra non può pensare di fare il suo campionato contro questi top club, anche se la Juve sta avendo delle difficoltà. Penso che la squadra di Inzaghi possa sfruttare i problemi che ci sono in difesa. Inoltre i bianconeri sono reduci dal match di Champions e questo potrebbe essere un dettaglio importante. Sono incontri in cui non hai nulla da perdere, quindi è giusto giocarsela a viso aperto e senza alcun timore”.